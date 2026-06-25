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2026-06-25 | 11:48
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مراسل الجديد في واشنطن: انتهاء القسم الاول من اليوم الثالث للمفاوضات بين لبنان واسرائيل
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خاص الجديد
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