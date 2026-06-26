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مراسل الجديد: الرئيس عون أعطى توجيهات حاسمة للوفد اللبناني المفاوض بعدم القبول بأي أمر ينتقص من السيادة اللبنانية
2026-06-26 | 07:42
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مراسل الجديد: الرئيس عون أعطى توجيهات حاسمة للوفد اللبناني المفاوض بعدم القبول بأي أمر ينتقص من السيادة اللبنانية
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مراسل الجديد: الرئيس عون أعطى توجيهات حاسمة للوفد اللبناني المفاوض بعدم القبول بأي أمر ينتقص من السيادة اللبنانية
خاص الجديد
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