ابرز هذه البنود المناطق التجريبية وسلاح .وفي المعلومات أن موقف جرت صياغته بعد لقاءات عدة جمعت حسن شقير بالعميد اندري والنائب حيث كان صريحا واقتربت وجهات النظر. وتضيف المصادر المطلعة على خط حارة حريك ان نجاح لبنان بانتزاع مطالبه في إطار العمل المشترك في ، سيمهد لزيارة الحزب الى بعبدا.اهم النقاط العالقة هو نزع سلاح حزب . تحدثت مصادر مطلعة على المفاوضات عن ان القوى تجمع على اعتماد صيغة: نزع سلاح الحزب هو شأن داخلي. وهذا ما لا توافق عليه اسرائيل بعد لانها تطلب ثمنا مباشرا وسريعا على مستوى تطبيق نزع السلاح قبل حصول الانسحاب.هذا البند المرشح لأن يفجر المفاوضات ، يضاف اليه بند المناطق التجريبية.مصادر عسكرية تحدثت للجديد قائلة إن هدف الجانب الاسرائيلي من اعلان سيطرته على علي الطاهر هو نسف المفاوضات، او بأحسن الاحوال ، إلزام والجيش اللبناني بالدخول الى المنشآت بحجة انه ينسحب منها شرط ان تكون مناطق تجريبية يدخلها الجيش تحت مراقبة اميركية.وهو أمر ايضا يمكن له ان يفجر المفاوضات لان الجيش سبق ان اعلن موقفه وهو ان مناطق شمال الليطاني لا تعتبر مناطق تجريبية.وبعد زعم الجيش الاسرائيلي انه أحكم سيطرته على تلة علي الطاهر، قالت مصادر عسكرية للجديد إن هذا الأمر غير صحيح وإن الاسرائيلية لم تدخل الى هذه التلة.