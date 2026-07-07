مصادر أمنية لبنانية للجديد: حزب الله يتحضر لاشتباك مع القوات الاسرائيلية في حال اصرارها على الدخول الى منشآت علي الطاهر وهو لن يسمح بسقوطها حتى لو كلف الامر عشرات الشهداء