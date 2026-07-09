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وزير الداخلية السوري: سنكشف للرأي العام عن هويات أفراد الخلية وأدوارهم وارتباطاتهم عقب استكمال التحقيقات
وزير الداخلية السوري: سنكشف للرأي العام عن هويات أفراد الخلية وأدوارهم وارتباطاتهم عقب استكمال التحقيقات
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مراسلة الجديد: الرئيس عون التقى السفير الاميركي ميشال عيسى صباحا وبحثا بترتيبات الزيارة الى واشنطن
2026-07-09 | 03:05
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مراسلة الجديد: الرئيس عون التقى السفير الاميركي ميشال عيسى صباحا وبحثا بترتيبات الزيارة الى واشنطن
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