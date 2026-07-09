السفير الفرنسي ارفيه ماغرو لـ"الجديد": فرنسا إلى جانب لبنان وستواصل جهودها للمساهمة في استقرار الوضع في المنطقة وهذا كان أيضاً الهدف من زيارة ماكرون إلى دمشق