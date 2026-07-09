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السفير الفرنسي ارفيه ماغرو لـ"الجديد": فرنسا إلى جانب لبنان وستواصل جهودها للمساهمة في استقرار الوضع في المنطقة وهذا كان أيضاً الهدف من زيارة ماكرون إلى دمشق
2026-07-09 | 13:03
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السفير الفرنسي ارفيه ماغرو لـ"الجديد": فرنسا إلى جانب لبنان وستواصل جهودها للمساهمة في استقرار الوضع في المنطقة وهذا كان أيضاً الهدف من زيارة ماكرون إلى دمشق
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