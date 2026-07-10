لبنان يشترط.. الانسحاب ثم؟

مصادر ديبلوماسية مطلعة على مسار مفاوضات واشنطن قالت للجديد إن احدا لم يمل على ما يجب فعله وشرحت تعليقا على عدم ورود «انسحاب» في الوثيقة، ان العبرة ليست في المصطلح بل في المضمون، فالإسرائيليون لم يكونوا يريدون أصلا الحضور إلى المفاوضات. وما حصل عليه لبنان في المقابل هو إعادة تموضع إسرائيل خارج الحدود ، وهذا يعني عمليا الانسحاب، إضافة إلى ترتيب المناطق التجريبية وتسلسل تنفيذها ولبنان أنجز ما كان ممكنا ضمن ميزان القوى القائم والسياق الذي يمر به.واضافت المصادر ان الوثيقة طرحت في البداية كإعلان نوايا، لكن أعادت تسميتها في النهاية «اتفاق إطار وهو ليس معاهدة ثنائية. هو لا يزال أمرا سياسيا مؤقتا ومحدودا، والاتفاق تضمن أربع نقاط أساسية: إعادة التموضع إلى خارج الحدود اللبنانية، المناطق التجريبية، بيان إسرائيلي أحادي بعدم وجود أطماع إقليمية في لبنان، ووقف مؤقت للدعاوى في مواجهة طروحات أميركية مقابلة.وفي هذا الاطار، لوحت الولايات المتحدة بالذهاب بلبنان إلى بتهم مرتبطة بالإرهاب، وبنقل الملف إلى الكونغرس، بعد أن لوح لبنان بالذهاب بإسرائيل إلى لاهاي، غير أن لبنان لم يقبل، لكنه أخذ تأثيره على المفاوضات في الاعتبار.وشرحت المصادر انه في الثالث من حزيران، عشية المفاوضات، سيطرت إسرائيل على قلعة الشقيف، وكان هدف لبنان منع هذا المسار من التمدد باتجاه النبطية ولبنان كان يحاول استعادة بنت جبيل على طاولة التفاوض بسبب رمزيتها التاريخية، ولأهمية عودة إلى القطاع الجنوبي من الليطاني بعدما أجبر على الخروج منه والرئيس اقترح في صباح الثالث من حزيران طرح ملف قلعة الشقيف، معتبرا أن تمركز الإسرائيليين هناك سيجعل خطوتهم التالية باتجاه النبطية، وكان يجب منع ذلك.مصادر ديبلوماسية مطلعة على مسار مفاوضات واشنطن قالت إن لبنان يطلب من إسرائيل أن تنسحب من المناطق التجريبية، وإلا فلن يذهب إلى روما، وشرحت ان المرحلة التالية بالنسبة إلى لبنان تعني اتفاقا أمنيا، أما بالنسبة إلى الإسرائيليين فهي تعني معاهدة سلام.المصادر قالت إنه لا يوجد خلاف بين قائد الجيش والحكومة ولا توجد انقسامات داخل الوفد اللبناني وإن خروج العسكريين من أحد الاجتماعات كان على الأرجح بتوجيه من قائد الجيش، ولم يكن مرتبطا بخلاف مع الوفد السياسي.اما عبى صعيد ما حكي عن تجديد اقامة السفير الايراين في ، اكدت مصادر ديبلوماسية للجديد ان تأشيرة السفير لم تنته بعد وصاحة حتى نهاية شهر اب، مشيرة الى ان مساعي عديدة يقوم بها المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير على خط بعبدا عين التينة لايجاد حل لهذه المعضلة على قاعدة عدم تراجع الدولة اللبنانية على قرارها وفي الوقت نفسه، ايجاد مخرج لائق.واشارت معلومات الجديد الى ان من الطروحات المتداولة، تعيين السفير الايراني محمد رضا شيباني كمبعوث ايراني خاص الى لبنان وسوريا، بدل مهمته كسفير لايران في لبنان.اما عن الوفد الديبلوماسي الايراني الخاص الذي زار بيروت، فاشارت معلومات الجديد الى ان زيارته لبنان اتت للمشاركة في تشييع السيد الخامنئي الذي اقيم في الضاحية الجنوبية والتقى على هامش الزيارة الرئيس وحزب وحركة امل ونائب رئيس الحكومة طارق متري.وفي شأن اخر، اشارت كعلومات الجديد الى ان وفدا عسكريا اميركيا يزور بيروت في الايام المقبلة، للبحث في الالية التنفيذية لاتفاق الاطار لناحية انسحاب اسرائيل من المناطق التجريبية وانتشار الجيش اللبناني.