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2026-07-10 | 13:01
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مصادر دبلوماسية للجديد: الوثيقة طرحت في البداية كإعلان نوايا لكن الولايات المتحدة أعادت تسميتها في النهاية "اتفاق إطار" ويتضمن أربع نقاط أساسية
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بالفيديو - رسالة جعجع الى الشيعة
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