مصادر دبلوماسية للجديد: النقاط الاساسية هي إعادة التموضع إلى خارج الحدود اللبنانية والمناطق التجريبية وبيان إسرائيلي أحادي بعدم وجود أطماع إقليمية في لبنان ووقف مؤقت للدعاوى

مصادر دبلوماسية للجديد: لا خلاف بين قائد الجيش والحكومة ولا انقسامات داخل الوفد اللبناني وخروج العسكريين من أحد الاجتماعات كان على الأرجح بتوجيه من قائد الجيش ولم يكن مرتبطا بخلاف مع الوفد السياسي