مصادر دبلوماسية للجديد: المرحلة التالية بالنسبة إلى لبنان تعني اتفاقاً أمنياً أما بالنسبة إلى الإسرائيليين فهي تعني معاهدة سلام

مصادر دبلوماسية مطلعة على سير المفاوضات للجديد: تجديد الهدنة في كل جلسة في واشنطن لن تعني توقف اسرائيل عن القيام بغاراتها على لبنان تحت حجة الرد على ما تعتبره تهديدا لهاً