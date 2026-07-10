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خاص الجديد

مصادر دبلوماسية للجديد: لا خلاف بين قائد الجيش والحكومة ولا انقسامات داخل الوفد اللبناني وخروج العسكريين من أحد الاجتماعات كان على الأرجح بتوجيه من قائد الجيش ولم يكن مرتبطا بخلاف مع الوفد السياسي

2026-07-10 | 13:03
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مصادر دبلوماسية للجديد: لا خلاف بين قائد الجيش والحكومة ولا انقسامات داخل الوفد اللبناني وخروج العسكريين من أحد الاجتماعات كان على الأرجح بتوجيه من قائد الجيش ولم يكن مرتبطا بخلاف مع الوفد السياسي
مصادر دبلوماسية للجديد: لا خلاف بين قائد الجيش والحكومة ولا انقسامات داخل الوفد اللبناني وخروج العسكريين من أحد الاجتماعات كان على الأرجح بتوجيه من قائد الجيش ولم يكن مرتبطا بخلاف مع الوفد السياسي
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مصادر دبلوماسية للجديد: لا خلاف بين قائد الجيش والحكومة ولا انقسامات داخل الوفد اللبناني وخروج العسكريين من أحد الاجتماعات كان على الأرجح بتوجيه من قائد الجيش ولم يكن مرتبطا بخلاف مع الوفد السياسي

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