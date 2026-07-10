مصادر دبلوماسية للجديد: مساعٍ عدة يقوم بها اللواء حسن شقير على خط بعبدا - عين التينة لايجاد حل لمعضلة السفير الإيراني في بيروت على قاعدة عدم تراجع الدولة عن قرارها وفي الوقت نفسه ايجاد مخرج لائق