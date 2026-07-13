عملية أمنية في الكفاءات تنتهي بتوقيف تاجر مخدرات

أفادت معلومات "الجديد" بأن اشتباكات اندلعت بين عناصر من دورية استقصاء جبل لبنان وأحد تجار المخدرات في منطقة الكفاءات، وأسفرت عن توقيفه وضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة.