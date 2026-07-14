مصادر بعبدا للجديد: الخطوة الأولى بالنسبة للبنان تكمن في تسجيل انسحاب اسرائيلي من أول شبر من الاراضي اللبنانية

مصادر بعبدا للجديد: طرحنا منطقتين نموذجيتين للبدء بالعمل بهما من ضمنها أراض محتلة وبالتالي تلقائيا يحدث انسحاب إسرائيلي منها على ان يلي إنسحاب وفق جدول تسلسلي ينتهي بالإنسحاب الكامل من الأراضي اللب