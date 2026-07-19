عامر البساط لـ #وهلق_شو: لا تفكك داخل الحكومة وكل النقاشات تندرج تحت "قبة الديمقراطية"

⚽ انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0 بين الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم 2026

⚽ انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0 بين الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم 2026