اليكم جدول لقاءات الرئيس عون في الولايات المتحدة

كشفت معلومات الجديد عن جدول أعمال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال زيارته إلى الأميركية ، والذي يتضمن سلسلة لقاءات سياسية ودبلوماسية تنتهي باجتماع مرتقب مع الرئيس الأميركي .





وبحسب المعلومات، يلتقي ، الأحد عند الساعة التاسعة، بتوقيت ، الأميركي ماركو روبيو.



ويعقد صباح الاثنين اجتماعًا في السفارة مع مديري أبرز مراكز الأبحاث السياسية (Think Tanks) في واشنطن، قبل أن يشارك مساءً في عشاء تستضيفه السفارة، ويجمع رجال أعمال وسياسيين ودبلوماسيين لبنانيين وعربًا وأميركيين.



ويُختتم برنامج الزيارة، الثلاثاء، بلقاء الرئيس الأميركي ، في أبرز محطات زيارة الرئيس عون إلى .