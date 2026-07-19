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خاص الجديد

اليكم جدول لقاءات الرئيس عون في الولايات المتحدة

2026-07-19 | 01:42
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اليكم جدول لقاءات الرئيس عون في الولايات المتحدة
اليكم جدول لقاءات الرئيس عون في الولايات المتحدة

كشفت معلومات الجديد عن جدول أعمال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال زيارته إلى العاصمة الأميركية واشنطن، والذي يتضمن سلسلة لقاءات سياسية ودبلوماسية تنتهي باجتماع مرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبحسب المعلومات، يلتقي الرئيس عون، صباح الأحد عند الساعة التاسعة، بتوقيت واشنطن، وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

ويعقد صباح الاثنين اجتماعًا في السفارة اللبنانية مع مديري أبرز مراكز الأبحاث السياسية (Think Tanks) في واشنطن، قبل أن يشارك مساءً في عشاء تستضيفه السفارة، ويجمع رجال أعمال وسياسيين ودبلوماسيين لبنانيين وعربًا وأميركيين.

ويُختتم برنامج الزيارة، الثلاثاء، بلقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أبرز محطات زيارة الرئيس عون إلى الولايات المتحدة.
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