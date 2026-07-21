مراسل الجديد في واشنطن: أهم ما قد ينتج عن زيارة الرئيس عون هو عودة الطيران المباشر بين الولايات المتحدة ولبنان ودعم الجيش اللبناني

مراسل الجديد في واشنطن: الرئيس ترامب قرر اعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة

مراسل الجديد في واشنطن: الرئيس ترامب قرر اعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة

مراسل الجديد في واشنطن: الرئيس ترامب قرر اعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة

عون: الجيش اللبناني هو العمود الفقري للإستقرار في البلاد

عون: الجيش اللبناني هو العمود الفقري للإستقرار في البلاد

عون: الجيش اللبناني هو العمود الفقري للإستقرار في البلاد

ترامب: الشرع قد يأتي ليقوم بأمر ما ضد "حزب الله" وهو سبق ان قاتل الحزب لفترة من الزمن