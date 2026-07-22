مصادر دبلوماسية للجديد: زيارة الرئيس عون إلى واشنطن هي ثمرة إهتمام دولي وعربي على أن تكون المرحلة المقبلة في لبنان مليئة بالاستحقاقات المرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي ودور الجيش ومسار اتفاق الإطار