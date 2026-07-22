معلومات الجديد: الدور السعودي في زيارة عون إلى واشنطن توج بالاتصال بالغ الدلالات الذي قام به الرئيس عون بولي العهد الأمير محمد بن سلمان ثم باتصال الأمير يزيد بن فرحان بالرئيس بري