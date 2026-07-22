مصادر دبلوماسية للجديد: اللقاء بين وزير الدفاع السعودي ونائب رئيس الامارات حمل رسالة واضحة بأن ما قد يظهر أحياناً من تمايز يتعلق بإدارة بعض الملفات وأدوات مقاربتها لا بالأهداف الاستراتيجية المشتركة