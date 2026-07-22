مصادر دبلوماسية للجديد: العلاقة السعودية - الإماراتية تستند إلى إرث سياسي وأمني وتاريخي يجعلها أكثر رسوخاً من أن تهزها رهانات البعض التي تحاول تصويرها كخلافات بنيوية