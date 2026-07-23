النائب علي المقداد لـ"الجديد": حلم ترامب بان يكون هناك توتر بيننا وبين الدولة السورية الجديدة

معلومات الجديد: بعض النواب السنّة اقترحوا خلال الاجتماع اعتماد محضر اللقاء مع رئيس الحكومة الذي ينص على حذف عبارة "المشدّد" من المؤبد البديلة لعقوبة الإعدام ما يتيح شمول بعض الموقوفين الإسلاميين