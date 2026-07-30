"حزب الله" رهن ايران.. وبري ينتظر!

بين روما وانقرة، يتمحور المشهد السياسي، فعلى خط اجتماعات روما، تتواصل التحضيرات للجولة المرتقبة التي ستحمل طابعا عسكريا وتقنيا، فيما لم يحسم بعد ما إذا كان السفير سيمون كرم سيشارك إلى جانب السفيرة في واشنطن ندى حمادة.



وبحسب معلومات الجديد فانه على الرغم من أن كثيرا من التفاصيل لا يزال قيد البحث، يعد هذا الاجتماع محطة أساسية في مسار التفاوض، وسيبحث المشاركون استكمال الانسحاب من المنطقة التجريبية الأولى، وتثبيت وقف إطلاق النار، تمهيدا للانتقال إلى المنطقة التجريبية الثانية.



وفي المعلومات ان النقاش سيتطرق الى آلية التحقق، وسط اتفاق على مبدأ إنشاء هذه الآلية، فيما لا تزال المفاوضات مستمرة بشأن التفاصيل خصوصا لناحية الأطراف التي ستشارك فيها، وسط اهتمام أوروبي واضح إلى جانب البحث في تفاصيل تقنية مرتبطة بعملها.



وتقول مصادر سياسية إن يعول خلال هذه المفاوضات على الدور الذي يمكن أن تؤديه ، إضافة إلى الدعم . كما تشير مصادر سياسية إلى أن لإيران دورا على اعتبار أن مدى تعاون يبقى مرتبطا إلى حد كبير بقرار تتخذه طهران.



على صعيد اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس ، تشير المعلومات الى ان اللقاء تخللته مصارحة بين الرجلين، من دون أن تؤدي إلى تغيير في موقفيهما حيال اتفاق الإطار أو مسألة التفاوض المباشر.



وانطلاقا من حديث الرئيس ترامب في البيت الأبيض بشأن انضمام بري إلى المسار عند تحقيق تقدم، فان بري ما زال على موقفه بانتظار تقدم ملموس لم يتحقق بعد.

وعن زيارة عون الى تركيا، اشارت مصادر سياسية الى أن تركيا تؤدي دورا اساسيا في المنطقة، ليس فقط على المستوى الجيوسياسي، بل أيضا اقتصاديا، في وقت يراهن لبنان على تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.