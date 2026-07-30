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خاص الجديد

"حزب الله" رهن ايران.. وبري ينتظر!

2026-07-30 | 12:50
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&quot;حزب الله&quot; رهن ايران.. وبري ينتظر!
"حزب الله" رهن ايران.. وبري ينتظر!

بين روما وانقرة، يتمحور المشهد السياسي، فعلى خط اجتماعات روما، تتواصل التحضيرات للجولة المرتقبة التي ستحمل طابعا عسكريا وتقنيا، فيما لم يحسم بعد ما إذا كان السفير سيمون كرم سيشارك إلى جانب السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة.

وبحسب معلومات الجديد فانه على الرغم من أن كثيرا من التفاصيل لا يزال قيد البحث، يعد هذا الاجتماع  محطة أساسية في مسار التفاوض، وسيبحث المشاركون استكمال الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة التجريبية الأولى، وتثبيت وقف إطلاق النار، تمهيدا للانتقال إلى المنطقة التجريبية الثانية.

وفي المعلومات ان النقاش سيتطرق الى آلية التحقق، وسط اتفاق على مبدأ إنشاء هذه الآلية، فيما لا تزال المفاوضات مستمرة بشأن التفاصيل خصوصا لناحية الأطراف التي ستشارك فيها، وسط اهتمام أوروبي واضح إلى جانب البحث في تفاصيل تقنية مرتبطة بعملها.

وتقول مصادر سياسية إن لبنان يعول خلال هذه المفاوضات على الدور الذي يمكن أن تؤديه الولايات المتحدة، إضافة إلى الدعم العربي. كما تشير مصادر سياسية إلى أن لإيران دورا على اعتبار أن مدى تعاون حزب الله يبقى مرتبطا إلى حد كبير بقرار تتخذه طهران.

على صعيد اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، تشير المعلومات الى ان اللقاء تخللته مصارحة بين الرجلين، من دون أن تؤدي إلى تغيير في موقفيهما حيال اتفاق الإطار أو مسألة التفاوض المباشر.

وانطلاقا من حديث الرئيس ترامب في البيت الأبيض بشأن انضمام بري إلى المسار عند تحقيق تقدم، فان بري ما زال على موقفه بانتظار تقدم ملموس لم يتحقق بعد.
وعن زيارة عون الى تركيا، اشارت مصادر سياسية الى أن تركيا تؤدي دورا اساسيا في المنطقة، ليس فقط على المستوى الجيوسياسي، بل أيضا اقتصاديا، في وقت يراهن لبنان على تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
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