"بنت جبيل أو الخيام".. لبنان بين نارَين!

وربطا بالمنشأة قالت مصادر سياسية للجديد إن هناك جهودا دبلوماسية موازية يقوم بها من خلال دول عربية وخليجية بهدف الوصول الى حل يتولاه ويتضمن ضمانات تخوله القيام بالمهمات المطلوبة منه.في الأثناء يستعد الوفد اللبناني للمغادرة الى روما، علما أن بعض أعضائه كانوا حتى يوم الجمعة ينتظرون تأشيراتهم للمغادرة، فجولة روما 2 لن تقتصر على النسخة الأولى من المشاركين وإنما انضم اليها المستشار القانوني لرئيس الجمهورية أنطوان صفير الذي وبحسب معلومات الجديد سيشارك ضمن الوفد لمتابعة الملف القانوني لكل المفاوضات وضمنا الترسيم والحدود، إضافة الى وفد استشاري اقتصادي يتولى عقد محادثات جانبية مع تتعلق بإعادة الاعمار والجنوب، وفي معلومات الجديد أن غير معنية بالمهمة، ولا ممثلين لها في الوفد الى روما.وفي الشق التفاوضي، قالت مصادر متابعة لزيارة الوفد وملفاته إنه من المبكر الجزم بمسار الأمور، وفي المعلومات أن الوفد سيطرح مدينة بنت جبيل كمنطقة تجريبية ثانية أو مدينة الخيام لرمزية كل منهما، خاصة أن الجيش اللبناني جاهز وقادر على التعامل مع أي منطقة يدخل اليها، وسط شكوك كبيرة حول قبول إعطاء الموافقة على أي من المدينتين وهو ما يتقاطع مع حذر لبناني خلص اليه المعنيون نتيجة تكثيف الضغط العسكري في الجنوب.وفي المعلومات أن لبنان سيعرض ما تم إنجازه في المرحلة الأولى والمهام التي قام بها مرفقة بالخرائط والصور والأدلة، في محاولة لتسمية الأمور بأسمائها بدءا من البلدات المحتلة مرورا بالمحررة ووصولا الى جدولة الانسحاب الاسرائيلي.