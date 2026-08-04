لبنان أعدّ خطة بديلة.. واسرائيل تتراجع!

وقالت المصادر: "الوفد البناني أصر على نقل "مطلب الالتزام بوقف النار" الى المستوى السياسي الاسرائيلي بانتظار الأجوبة والجانب الأميركي متفهم جدا لهذا الطلب".
وتابعت: "الوفد الإسرائيلي
تراجع لأول مرة عن موقفه السابق بشأن الحدود البرية وسيتم العمل على إعادة إظهار الحدود المرسمة دولياً".
وكشفت المصادر أن "الوفد اللبناني طلب البحث في مناطق نموذجية جديدة من بعد
التوصل الى الالية التنفيذية والتقنية".
وأضافت المصادر، أن "الوفد اللبناني طرح مناطق نموذجية "كبيرة" من حيث المساحة وبالتالي تحتاج الى الية تنفيذية دقيقة وتفاصيل تقنية لتحديد كيفية العمل بها، وهي "بنت جبيل
والخيام" والجانب الأميركي متفهم لهذا المطلب".
وقالت مصادر بعبدا
، أن "الوفد اللبناني أعد خطة بديلة في حال لم يتم التوصل الى اتفاق بشأن بنت جبيل أو الخيام
، ولا صحة لما يشاع بشأن الملحق الأمني السري وهو "fake news".
وختمت: "لبنان
منفتح على أي صيغة تطرح بشأن الطرف الثالث المسؤول عن مبدأ التحقق ومن المؤكد أنه لن يكون الولايات المتحدة
".