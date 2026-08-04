لبنان أعدّ خطة بديلة.. واسرائيل تتراجع!

أكدت مصادر للجديد، أن " خلال جولة المفاوضات بدأ بالتفاصيل التقنية والتفصيلية للآليات التنفيذية الخاصة بالمناطق النموذجية"، مضيفةً أن "الوفد اللبناني طالب باعادة تجديد وقف اطلاق النار المعلن سابقاً والاصرار على وقف الخروقات الإسرائيلية".

وقالت المصادر: "الوفد البناني أصر على نقل "مطلب الالتزام بوقف النار" الى المستوى السياسي الاسرائيلي بانتظار الأجوبة والجانب الأميركي متفهم جدا لهذا الطلب".



وتابعت: "الوفد تراجع لأول مرة عن موقفه السابق بشأن الحدود البرية وسيتم العمل على إعادة إظهار الحدود المرسمة دولياً".



وكشفت المصادر أن "الوفد اللبناني طلب البحث في مناطق نموذجية التوصل الى الالية التنفيذية والتقنية".



وأضافت المصادر، أن "الوفد اللبناني طرح مناطق نموذجية "كبيرة" من حيث المساحة وبالتالي تحتاج الى الية تنفيذية دقيقة وتفاصيل تقنية لتحديد كيفية العمل بها، وهي "بنت والخيام" والجانب الأميركي متفهم لهذا المطلب".



وقالت مصادر ، أن "الوفد اللبناني أعد خطة بديلة في حال لم يتم التوصل الى اتفاق بشأن بنت جبيل أو ، ولا صحة لما يشاع بشأن الملحق الأمني السري وهو "fake news".



وختمت: " منفتح على أي صيغة تطرح بشأن الطرف الثالث المسؤول عن مبدأ التحقق ومن المؤكد أنه لن يكون ".