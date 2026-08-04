مصادر بعبدا للجديد: النقاش انقسم بعد الظهر في جلسة المفاوضات الى إجتماعين عسكري وسياسي

مصادر "حزب الله" للجديد: رسائل متبادلة سبق ان حصلت بين الحزب والقيادة السورية الجديدة ابرزها كلام الشيباني عن عدم ممانعة اللقاء مع الحزب والموقف السوري عن رفض التدخل في لبنان تلبية لمطلب أميركا