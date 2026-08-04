"حزب الله" يتخذ خطوة باتجاه سوريا!

بين روما ومستقبل جنوب تتمحور العناوين السياسية بالاضافة الى مبادرة تجاه .



من روما الى لبنان، تحدثت مصادر سياسية عن وقع كلام السفير ميشال عيسى عن أن ما يقر على الورق يختلف عما يطبق على . وقالت إن هذا الكلام يدل على تواضع ما يمكن انجازه في مفاوضات روما.

مصادر دبلوماسية قالت للجديد إن نجاح مفاوضات روما يحتاج الى التزام إسرائيلي غير موجود. لأن تل ابيب غير موافقة على أن تكون المناطق التجريبية مناطق محررة من الاسرائيلية بل تدعو إلى أن يدخل إلى مناطق ومواقع للحزب غير محتلة وهو ما يرفضه .



اما عن الحدود البرية بين لبنان واسرائيل، فقالت مصادر دبلوماسية للجديد إنه لا عوائق جوهرية للتوصل الى حل وهذا ما كان تحدث عنه الوزير السابق رون درمر في أيار الماضي بقوله إن الخلاف الحدودي صغير جدا والنقاط الخلافية الثلاث عشرة تمت تسوية معظمها.



أما ما يجري العمل عليه حاليا بحسب معلومات الجديد، فهو الاستعانة بخبراء مساحة لإعادة تظهير الحدود بعد الدمار الذي حل بها.

مصادر مطلعة على المفاوضات العسكرية عبرت عن عدم تفاؤلها بشأن ما يمكن أن ينجز في روما على الرغم من قيام الوفد العسكري بكل ما يلزم لتقديمه بالمفاوضات.



اما عن انتقال المفاوضات من واشنطن إلى روما، فتحدثت مصادر دبلوماسية قائلة إنه مرتبط بدخول القوات الايطالية الى لبنان بعد قوات اليونيفيل أكان ذلك عبر تشكيل لجنة المراقبة او عبر القوات الدولية في جنوب لبنان.

وتضيف المصادر ان هذا الملف لا يزال إشكاليا لأن تطالب بأن تكون جزءا من اللجنة ولبنان يرفض ذلك.



داخليا بدا لافتا كلام الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم عن ، فقالت مصادر للجديد ان رسائل متبادلة سبق ان حصلت بين الحزب والقيادة الجديدة، ابرزها كلام اسعد الشيباني في زيارته لبنان عن عدم ممانعة اللقاء مع الحزب، والموقف السوري المعلن عن رفض التدخل في لبنان تلبية للمطلب . وبالتالي تقول المصادر ان كلام قاسم جاء ملاقاة لهذه الرسائل متحدثة عن تواصل ميداني ومقدمات حصلت لهذه المواقف من خلال الدور التركي الذي مهد لها ايضا.