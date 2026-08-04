مصادر دبلوماسية للجديد: نجاح مفاوضات روما يحتاج الى التزام إسرائيلي غير موجود

مصادر بعبدا للجديد: الجولة الأولى من مفاوضات روما كانت إيجابية ويُبنى عليها إلا أن الأمر يحتاج إلى مزيد من البحث على أن تُستكمل غدًا عند الساعة 10 صباحا بتوقيت بيروت