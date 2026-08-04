أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

خاص الجديد

مصادر دبلوماسية للجديد: تل أبيب غير موافقة على أن تكون المناطق التجريبية مناطق محررة من القوات الاسرائيلية بل تدعو إلى أن يدخل الجيش اللبناني إلى مناطق ومواقع للحزب غير محتلة وهو ما يرفضه لبنان

2026-08-04 | 13:11
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مصادر دبلوماسية للجديد: تل أبيب غير موافقة على أن تكون المناطق التجريبية مناطق محررة من القوات الاسرائيلية بل تدعو إلى أن يدخل الجيش اللبناني إلى مناطق ومواقع للحزب غير محتلة وهو ما يرفضه لبنان
مصادر دبلوماسية للجديد: تل أبيب غير موافقة على أن تكون المناطق التجريبية مناطق محررة من القوات الاسرائيلية بل تدعو إلى أن يدخل الجيش اللبناني إلى مناطق ومواقع للحزب غير محتلة وهو ما يرفضه لبنان
مقالات ذات صلة
مصادر دبلوماسية للجديد: تل أبيب غير موافقة على أن تكون المناطق التجريبية مناطق محررة من القوات الاسرائيلية بل تدعو إلى أن يدخل الجيش اللبناني إلى مناطق ومواقع للحزب غير محتلة وهو ما يرفضه لبنان

خاص الجديد

محليات

دبلوماسية

للجديد:

موافقة

المناطق

التجريبية

مناطق

محررة

القوات

الاسرائيلية

الجيش

اللبناني

مناطق

ومواقع

للحزب

محتلة

يرفضه

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسلة الجديد في روما: الوفد اللبناني ركز في مداخلته الافتتاحية خلال المفاوضات على الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على لبنان
نحو اتفاق سلام وأمن الجنوب.. إليكم ما سيبحث في "روما 2"

اقرأ ايضا في خاص الجديد

يحدث الآن

اخترنا لك
مصادر "حزب الله" للجديد: كلام الشيخ نعيم قاسم جاء ملاقاة لهذه الرسائل متحدثة عن تواصل ميداني ومقدمات حصلت لهذه المواقف من خلال الدور التركي الذي مهد لها أيضاً
13:16
مصادر "حزب الله" للجديد: رسائل متبادلة سبق ان حصلت بين الحزب والقيادة السورية الجديدة ابرزها كلام الشيباني عن عدم ممانعة اللقاء مع الحزب والموقف السوري عن رفض التدخل في لبنان تلبية لمطلب أميركا
13:15
مصادر دبلوماسية للجديد: الملف لا يزال إشكالياً لأن إسرائيل تطالب بأن تكون جزءا من اللجنة المراقبة في الجنوب ولبنان يرفض ذلك
13:15
مصادر دبلوماسية للجديد عن انتقال المفاوضات من واشنطن إلى روما: مرتبط بدخول القوات الايطالية الى لبنان بعد قوات اليونيفيل أكان ذلك عبر تشكيل لجنة المراقبة او عبر القوات الدولية في جنوب لبنان
13:14
مصادر مطلعة على المفاوضات العسكرية: لا تفاؤل بشأن ما يمكن أن ينجز في روما على الرغم من قيام الوفد العسكري اللبناني بكل ما يلزم لتقديمه بالمفاوضات
13:14
معلومات الجديد: يتم الاستعانة بخبراء مساحة لإعادة تظهير الحدود بين لبنان واسرائيل بعد الدمار الذي حل بها
13:13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026