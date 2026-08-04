مصادر دبلوماسية للجديد: تل أبيب غير موافقة على أن تكون المناطق التجريبية مناطق محررة من القوات الاسرائيلية بل تدعو إلى أن يدخل الجيش اللبناني إلى مناطق ومواقع للحزب غير محتلة وهو ما يرفضه لبنان