مصادر دبلوماسية للجديد عن الحدود البرية بين لبنان واسرائيل: لا عوائق جوهرية للتوصل الى حل وهذا ما قاله رون درمر إن الخلاف الحدودي صغير جداً وتمت تسوية معظم النقاط الخلافية الـ 13