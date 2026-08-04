مصادر "حزب الله" للجديد: كلام الشيخ نعيم قاسم جاء ملاقاة لهذه الرسائل متحدثة عن تواصل ميداني ومقدمات حصلت لهذه المواقف من خلال الدور التركي الذي مهد لها أيضاً