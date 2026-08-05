مصادر مطلعة على مهمة الوفد العسكري لـ"الجديد": الجيش الإسرائيلي صعّد اليوم للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار في مواجهة الجيش اللبناني في بلدة المنصوري ومناطق أخرى