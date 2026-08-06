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مصادر بعبدا للجديد: جولة المفاوضات شهدت 3 إجتماعات متوازية عسكرية وسياسية وإجتماع قانوني حدودي
2026-08-06 | 06:44
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مصادر بعبدا للجديد: جولة المفاوضات شهدت 3 إجتماعات متوازية عسكرية وسياسية وإجتماع قانوني حدودي
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مصادر بعبدا للجديد: جولة المفاوضات شهدت 3 إجتماعات متوازية عسكرية وسياسية وإجتماع قانوني حدودي
خاص الجديد
محليات
بعبدا
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