مراسل الجديد: الجيش اللبناني عاد ودخل اليوم إلى بلدة المنصوري إلا أن الدمار الذي خلّفته الغارات الإسرائيلية وقطع الطرقات حالا دون استكمال مهمته والانتشار داخل البلدة