مراسل الجديد: من المقرر أن يعاود الجيش الدخول غداً برفقة الفرق الهندسية لإعادة فتح الطرقات واستكمال انتشاره علماً أن إحدى دورياته تعرّضت خلال المهمة لمضايقات من مُسيّرة إسرائيلية