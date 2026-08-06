🔵 مصادر وزارية لـ"الجديد": التمديد لسوليدير في مجلس الوزراء ان حصل سيكون مشروطا بالانتهاء من الاعمال المكلفة بها سوليدير بانتظار مناقشة التقرير التي خلصت اليه اللجنة وعلى أساسه يتخذ القرار