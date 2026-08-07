مصادر مطلعة لـ"الجديد": الرئيس برّي يبدي استياءه من أجواء المفاوضات الأخيرة وقرار استبعاد "اليونيفيل" نهائياً

مراسل الجديد في واشنطن: الوفد الإسرائيلي أبدى استياءه من تصريحات مسؤولي حزب الله الأخيرة التي ترفض معادلة عدم استهداف الضاحية مقابل عدم استهداف الشمال الإسرائيلي ويعتبر أنها تعقّد المفاوضات