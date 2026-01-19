الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد

بعد حلقة "الجديد".. دجاج على مائدة سجناء رومية!

2026-01-19 | 09:48
بعد حلقة &quot;الجديد&quot;.. دجاج على مائدة سجناء رومية!
بعد حلقة "الجديد".. دجاج على مائدة سجناء رومية!

بعدما أضاءت قناة "الجديد" الأحد على واقع سجن رومية وما يعانيه السجناء،

أفيد ان لائحة الطعام اليوم الإثنين في السجن كانت "دسمة"، حيث "أُغرق" السجن بالدجاج المطبوخ والشهي، وحصل كل سجين على حصة كافية من الطعام، بعد سنوات من اختفاء "الدجاج" عن مائدة السجناء. وكان الزميل غدي بو موسى استعرض ضمن برنامج "هنا بيروت" واقع سجن رومية، كما عُرض تقرير في نشرة الأخبار حول تلك الظروف الصعبة التي تحيط بالسجناء.
بعد حلقة "الجديد".. دجاج على مائدة سجناء رومية!

رادار الجديد

سجن رومية

لبنان

دجاج

مصادر دبلوماسية تستغرب ما ينشر في "الاخبار" حول مواقف الأمير يزيد

مصادر دبلوماسية تستغرب ما ينشر في "الاخبار" حول مواقف الأمير يزيد
2026-01-16

مصادر دبلوماسية تستغرب ما ينشر في "الاخبار" حول مواقف الأمير يزيد

استغربت مصادر دبلوماسية متابعة للمشهد اللبناني ما يتم نشره عبر صحيفة "الاخبار" عن نشاط ومواقف الأمير يزيد بن فرحان ربطا بموقف المملكة من عدد من المستجدات والشخصيات اللبنانية، وقالت المصادر ان ما ينشر عار من الصحة ولا صلة له بمواقف المملكة لا سيما في الكلام عن مضمون لقاءات الأمير يزيد ونقلها لمواقف له لا تمت إلى الواقع بصلة.

2026-01-16

مصادر دبلوماسية تستغرب ما ينشر في "الاخبار" حول مواقف الأمير يزيد

استغربت مصادر دبلوماسية متابعة للمشهد اللبناني ما يتم نشره عبر صحيفة "الاخبار" عن نشاط ومواقف الأمير يزيد بن فرحان ربطا بموقف المملكة من عدد من المستجدات والشخصيات اللبنانية، وقالت المصادر ان ما ينشر عار من الصحة ولا صلة له بمواقف المملكة لا سيما في الكلام عن مضمون لقاءات الأمير يزيد ونقلها لمواقف له لا تمت إلى الواقع بصلة.

مصرفي كبير "ملاحق" بات خارج لبنان!
2026-01-14

مصرفي كبير "ملاحق" بات خارج لبنان!

علم ان مصرفياً كبيراً بات خارج الأراضي اللبنانية مستبقا قرار منع السفر وملاحقته قضائياً.

2026-01-14

مصرفي كبير "ملاحق" بات خارج لبنان!

علم ان مصرفياً كبيراً بات خارج الأراضي اللبنانية مستبقا قرار منع السفر وملاحقته قضائياً.

إخبار قضائي بقطع أشجار في نيحا.. فهل تنكشف الحقيقة؟
2026-01-12

إخبار قضائي بقطع أشجار في نيحا.. فهل تنكشف الحقيقة؟

تقدّم التيار الوطني الحر وأصدقاؤه في البلدة، بإخبار رسمي إلى القضاء المختص ضد "مجهولين" حول جريمة بيئية تمثلت بقطع أشجار حرجية، مطالبين بفتح تحقيق عاجل لكشف الفاعلين ومحاسبتهم.

2026-01-12

إخبار قضائي بقطع أشجار في نيحا.. فهل تنكشف الحقيقة؟

تقدّم التيار الوطني الحر وأصدقاؤه في البلدة، بإخبار رسمي إلى القضاء المختص ضد "مجهولين" حول جريمة بيئية تمثلت بقطع أشجار حرجية، مطالبين بفتح تحقيق عاجل لكشف الفاعلين ومحاسبتهم.

مصادر دبلوماسية تستغرب ما ينشر في "الاخبار" حول مواقف الأمير يزيد
2026-01-16
مصرفي كبير "ملاحق" بات خارج لبنان!
2026-01-14
إخبار قضائي بقطع أشجار في نيحا.. فهل تنكشف الحقيقة؟
2026-01-12
إستفسارات حول أداء مؤسسة مياه البقاع!
2026-01-02
ترامب: لن نسمح للإرهاب الإسلامي المتطرف بالازدهار وجيشنا وجّه ضربات دقيقة وقاسية
2025-12-25
مساحة لبنان زادت مرة أخرى!
2025-12-20
