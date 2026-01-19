بعد حلقة "الجديد".. دجاج على مائدة سجناء رومية!

استغربت مصادر دبلوماسية متابعة للمشهد اللبناني ما يتم نشره عبر صحيفة "الاخبار" عن نشاط ومواقف الأمير يزيد بن فرحان ربطا بموقف المملكة من عدد من المستجدات والشخصيات اللبنانية، وقالت المصادر ان ما ينشر عار من الصحة ولا صلة له بمواقف المملكة لا سيما في الكلام عن مضمون لقاءات الأمير يزيد ونقلها لمواقف له لا تمت إلى الواقع بصلة.