4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد

مجدداً.. "السيستم" في المرفأ معطل!

2026-01-22 | 04:31
مجدداً.. "السيستم" في المرفأ معطل!
مجدداً.. "السيستم" في المرفأ معطل!

في 16 كانون الاول الماضي، كشفت معلومات الجديد ان "السيستم" في مرفأ بيروت (وليس الجمارك) يواجه اعطالاً ما ادى الى تأخير إخراج حاويات منه وتكبيد خسائر مالية للتجار، إلا ان إدارة المرفأ نفت الامر حينها في بيان. لكن المفارقة التي تؤكد صحة معلومات الجديد يومذاك، أن رئيس ادارة مرفأ بيروت مروان النفّي، أقر في مقابلة مصورة معه قبل أسبوع، ان "السيستم" كان معطلاً، ولم ينفي تعطله او "تعطيله"، انما طرح علامات استفهام حول ماذا يحصل في "السيستم"، مؤكدا ان التحقيقات في الملف باتت في عهدة جهاز أمن الدولة. أما آخر المعطيات، فتشير معلومات "الجديد" أن "السيستم" تعطل مجدداً منذ يومين.

مجدداً.. "السيستم" في المرفأ معطل!

بعد حلقة "الجديد".. دجاج على مائدة سجناء رومية!

