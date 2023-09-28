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إسرائيل أديسانيا .. شيء ما يحدث للمقاتل الشهير فما هو؟

2023-09-28 | 07:49
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إسرائيل أديسانيا .. شيء ما يحدث للمقاتل الشهير فما هو؟
إسرائيل أديسانيا .. شيء ما يحدث للمقاتل الشهير فما هو؟

فقد النيجيري الاصل لقبه أمام الأميركي شون ستريكلاند

فجر التاسع من نيسان - أبريل 2023 ، برهن إسرائيل أديسانيا، أنه واحد من أفضل المقاتلين في (UFC)، وأنه ملك وزن الوسط بلا منازع، حيث ولد من جديد بعد ضرب المعجزة البرازيلية أليكس بيريرا، وانتزاع التاج منه، منتقماً لهزيمته في معركتهما الأولى (13 تشرين الثاني - نوفمبر 2022).
مسألة أشهر، كان اسرائيل في المثمن، عندما فقد النيجيري الاصل لقبه أمام الأميركي شون ستريكلاند (10 أيلول - سبتمبر)، الذي هزمه بسهولة "لقد قاتل بحركة بطيئة، حتى في الجولة الخامسة عندما احتاج إلى ضربة قاضية لم يظهر أي شعور بالإلحاح"، كما علق دانا وايت، رئيس منظمة (UFC).
ماذا يجري؟ .. لا بد أن شيئاً ما يحصل مع المقاتل الصلب، فقبل أسابيع تسبب في فضيحة من خلال القيادة تحت تأثير الكحول، وفي 19 آب - أغسطس، أي قبل 21 يوما من مواجهة ستريكلاند، تم اكتشاف 87 ملليغرام من الكحول في الدم، علماً أن الحد الأقصى في بلده نيوزيلندا هو 50 ملليغرام.
ويواجه أديسانيا حكما قد تصل عقوبته إلى السجن من شهر إلى ثلاثة أشهر، وهو قال "أعتذر لمجتمعي وعائلتي وفريقي عما فعلت، وأنا مستاء جدا فهو سلوك غير مقبول".
 
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