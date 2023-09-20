برنامج "نهار الشباب" تُعدّه جمعية "معا نعيد البناء" برعاية كلاس

استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاّس وفداً من جمعية "معا نعيد البناء" في لقاء حضره رئيس مصلحة الشباب جوزف سعدالله ورئيس دائرة العلاقات العامة حسن شرارة.قدّم الوفد للوزير كلاّس تعريفاً بالجمعية ونشاطاتها، وشرح له تفاصيل برنامج "نهار الشباب" المقرر اقامته خلال شهر تشرين الثاني المقبل، والذي تعدّه هيئة الشباب في الجمعية، وموضوعه القيم الوطنية والثقافية والاجتماعية في اعادة بناء وطن الشباب.وأبلغ الوزير للوفد موافقته على رعاية النشاط الشبابي المذكور واهتمامه بالفكرة، مُشجعاً الجمعية على الاستمرار في الأنشطة التي تبثّ القيم الانسانية والاخلاقية في المجتمع.