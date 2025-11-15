الأخبار
نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان: حوار مع الشباب في الجامعة الأميركية

نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان: حوار مع الشباب في الجامعة الأميركية
شباب و كشافة

2025-11-15 | 05:41
نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان: حوار مع الشباب في الجامعة الأميركية

استتباعاً للمؤتمر الذي أقامته وزارة الشباب والرياضة أول أمس الخميس

استتباعاً للمؤتمر الذي أقامته وزارة الشباب والرياضة أول أمس الخميس، برعاية رئيس الجمهورية جوزاف عون، بالتعاون مع المركز الدولي للأمن الرياضي (ICSC)، تحت عنوان "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"، نظمت الوزارة لقاءً حاشداً مع طلاب الجامعة الأميركية في بيروت، برعاية وحضور وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان.

حضر اللقاء أيضاً، الدكتور طارق أبو عمر ممثلاً الجامعة الأميركية والدكتورة جوسلين ديجونغ ممثلة الرئيس الإداري والأكاديمي الأعلى في الجامعة ونايلة العقل عميدة شؤون الطلاب، حيث ألقى ابو عمر كلمة ترحيبية في الندوة الافتتاحية، التي تحدثت فيها وزيرة الشباب والرياضة تحت عنوان "صوتكم في الاستراتيجية الوطنية للرياضة" حيث ركّزت على دور الشباب في صياغة الاستراتيجية الوطنية للرياضة وأهميته، وادار السيد ماسيميليانو ماونتاناري الرئيس التنفيذي للمركز الدولي للأمن الرياضي هذا اللقاء.

تحدث في اللقاء وزير الشباب والرياضة البريطاني السابق ريتشارد كابورن، والبروفيسور لوران فيدال من جامعة السوربون، والدكتور كريستوس أناجنستوبولوس الأستاذ ورئيس كرسي اليونسكو للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية في الرياضة والعامل في جامعة حمد بن خليفة (HBKU) في قطر، والسيدة سنيزانا سمارجيتش ماركوفيتش، وزيرة الشباب والرياضة في صربيا، ووزيرة الشباب والرياضة اللبنانية الدكتورة نورا بايراقداريان.

عرض المتحدثون تجاربهم مع مجمل الحركة الرياضية، ومع مبادرات "الرياضة المجتمعية" وشاركوا الطلاب أفكارهم حول تحسين الرياضة المجتمعية وتفعيل التعاون بين المدارس والجامعات والمنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية.

ودار حوار مفتوح وممتع بين الشباب والضيوف وخصوصاً الوزيرة بايراقداريان، في تفاعل واسع وحيوية كبيرة، حول الدور الفعلي الذي يمكن أن يلعبه الشباب عموماً وطلبة الجامعات خصوصاً في صياغة استراتيجية وطنية ثم المشاركة في تنفيذها، وكان نقاش حيّ، وجاءت حصيلة اللقاء نموذجاً يحتذى في الحوار بين ممثلي الحكومة والشباب، وقد أبلغتهم بابراقداريان القرار باعتماد المنهجية التشاركية في وضع الاستراتيجية، والاستماع هو خطوة أساسية في هذا الاتجاه. 

وتم توزيع استمارة على الشباب، وجرى تحليل نتائجها، وتحدثت الوزيرة عن الاهداف من الاستراتيجية، وأبرزها الترويج لمفهوم الرؤية التحويلية والتطويرية للرياضة، حيث لم تعد للمنافسة فقط، بل وسيط للتنمية والسلام وهي ثقافة، وان الاستراتيجية ستمثل الإطار الحاوي لافكار وخطط وبرامج للمستقبل.

نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان: حوار مع الشباب في الجامعة الأميركية

رياضة

شباب و كشافة

وزارة الشباب والرياضة

جوزاف عون

المركز الدولي للأمن الرياضي

