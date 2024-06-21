سر هدية زيلينسكي لنتنياهو.. وعرض أوكرانيا الذي رفضته "إسرائيل"

وتقول القناة إن أوكرانيا تمتلك خبرة في التعامل مع الطائرات من دون طيار الإيرانية، التي يستخدمها الجيش الروسي في الحرب منذ أكثر من عامين.

وحسب التقرير، فإن أوكرانيا عرضت على العدو الإسرائيلي نقل خبرتها في التعامل مع مسيّرات إيران في بداية العام الماضي، بعد تنصيب حكومة بنيامين نتنياهو، أي قبل أشهر من اندلاع حرب غزة وما تلاها من توترات في شمال إسرائيل.

كما يوضح التقرير أن "وزير الدفاع الأوكراني آنذاك اقترح أن التعاون مع إسرائيل في هذا الصدد، لكن لم يكن هناك رد حقيقي".

ونقلت القناة تصريحات عن سفير أوكرانيا يافهان كورنيشوك، قال فيها إنه "في بداية العام الماضي، مباشرة بعد تنصيب حكومة نتنياهو، أحضرت من كييف قطعة كبيرة من مسيّرة إيرانية من نوع (شاهد)، كنوع من التذكار من الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى رئيس وزراء إسرائيل".

وأضاف السفير: "قلت حينها إنه إذا لم يتم تعميق التعاون بين البلدين، فإن إسرائيل ستتلقى مثل هذا الأمر أيضا، وهذا بالضبط ما يحدث الآن".

وتزعم القناة إن "إسرائيل تواجه الآن مئات المسيّرات المشابهة في الشمال، سواء تلك التي تشن ضربات أو تجمع معلومات، قادمة من الأراضي اللبنانية".