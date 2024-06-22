مقاتلات أميركية وبريطانية تشن 4 غارات على مواقع لأنصار الله

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة لأنصار الله، أن "العدوان الأميركي والبريطاني شن 4 غارات جوية على مديرية اللحية في محافظة الحديدة"، دون تسجيل إصابات في صفوف المدنيين.وأعلنت هيئة ملاحة بريطانية، في وقت سابق اليوم، وقوع هجوم على سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن في خليج عدن. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن "قبطان سفينة تجارية أبلغ بوقوع انفجارات في محيط سفينته على بعد 126 ميلاً بحرياً شرق عدن، اليمن".وأضافت أنه "تم الإبلاغ عن سلامة الطاقم وتتجه السفينة إلى ميناء التوقف التالي"، مشيرةً إلى "أن السلطات تقوم بالتحقيق"، ناصحةً السفن بـ"العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".