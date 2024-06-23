إعلام العدو ينقل: إعتراض مسيرة لحزب الله اقتربت من مقر شركة "رافائيل"

فقد قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه "تم اعتراض طائرة مسيرة تابعة لحزب الله في منطقة معهد ليشم التابع لشركة رافائيل في منطقة مشغاف شمال "إسرائيل".

وكان صحيفة يديعوت أحرنوت والقناة 14 الإسرائيليتين قالتا في وقت سابق إن صافرات الإنذار دوت قبل قليل في مناطق يتواجد بها معمل تابع لشركة "رافائيل" للصناعات العسكرية.