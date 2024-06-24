أنباء متداولة عن اتصال هاتفي بين شكري وبلينكن.. والقاهرة تنفي

وفي حسابه على منصة "إكس"، نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد هذه الأنباء كاتبا: "ما يتم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والولايات المتحدة، تناول ترتيبات لتسجيل قوائم للمرضى والطلبة الراغبين في الخروج من قطاع غزة لا أساس له من الصحة شكلا ومضمونا، لم يحدث أي اتصال، وليس صحيحا وجود أية ترتيبات من هذا النوع".