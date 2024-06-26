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عربي و دولي

مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج يعود إلى أستراليا بعد الإفراج عنه

2024-06-26 | 05:49
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مؤسس موقع &quot;ويكيليكس&quot; جوليان أسانج يعود إلى أستراليا بعد الإفراج عنه
مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج يعود إلى أستراليا بعد الإفراج عنه

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مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج يعود إلى أستراليا بعد الإفراج عنه

عربي و دولي

"ويكيليكس"

جوليان

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بعد أن أصبح "رجلاً حراً".. أسانج يصل إلى أستراليا
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القضاء الفرنسي يصدق على مذكرة توقيف بحق ⁧‫بشار الأسد‬⁩
08:41

القضاء الفرنسي يصدق على مذكرة توقيف بحق ⁧‫بشار الأسد‬⁩

أفادت وكالة "فرانس برس"، الأربعاء، بأن "محكمة الاستئناف في باريس صدقت على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في آب 2013"، نقلاً عن محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.

08:41

القضاء الفرنسي يصدق على مذكرة توقيف بحق ⁧‫بشار الأسد‬⁩

أفادت وكالة "فرانس برس"، الأربعاء، بأن "محكمة الاستئناف في باريس صدقت على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في آب 2013"، نقلاً عن محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.

مهاجمة كلب إسرائيلي لمسنة فلسطينية تشعل منصات التواصل
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07:12

مهاجمة كلب إسرائيلي لمسنة فلسطينية تشعل منصات التواصل

أشعل تصريح مسنة فلسطينية أمس الثلاثاء بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت كلابها عليها بسبب رفضها ترك بيتها في مخيم جباليا شمالي غزة منصات التواصل الاجتماعي على الصعيد العالمي والعربي.

07:12

مهاجمة كلب إسرائيلي لمسنة فلسطينية تشعل منصات التواصل

أشعل تصريح مسنة فلسطينية أمس الثلاثاء بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت كلابها عليها بسبب رفضها ترك بيتها في مخيم جباليا شمالي غزة منصات التواصل الاجتماعي على الصعيد العالمي والعربي.

أردوغان: نقف إلى جانب لبنان.. وخطط نتنياهو ستتسبب بكارثة
06:37

أردوغان: نقف إلى جانب لبنان.. وخطط نتنياهو ستتسبب بكارثة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تقف إلى جانب لبنان، داعيا دول المنطقة إلى دعمه وسط التوترات مع "إسرائيل".

06:37

أردوغان: نقف إلى جانب لبنان.. وخطط نتنياهو ستتسبب بكارثة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تقف إلى جانب لبنان، داعيا دول المنطقة إلى دعمه وسط التوترات مع "إسرائيل".

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