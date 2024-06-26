مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج يعود إلى أستراليا بعد الإفراج عنه

أفادت وكالة "فرانس برس"، الأربعاء، بأن "محكمة الاستئناف في باريس صدقت على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في آب 2013"، نقلاً عن محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.



