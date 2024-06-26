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عربي و دولي

رويترز: دبابة تقصف مدخل القصر الوطني في بوليفيا وجنود يدخلون المبنى

2024-06-26 | 16:07
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رويترز: دبابة تقصف مدخل القصر الوطني في بوليفيا وجنود يدخلون المبنى
رويترز: دبابة تقصف مدخل القصر الوطني في بوليفيا وجنود يدخلون المبنى
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رويترز: دبابة تقصف مدخل القصر الوطني في بوليفيا وجنود يدخلون المبنى

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غالانت: "تقدم ملحوظ" في موضوع شحنات الأسلحة الأميركية
15:30

غالانت: "تقدم ملحوظ" في موضوع شحنات الأسلحة الأميركية

أفاد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يوم الأربعاء، بإحراز "تقدم ملحوظ، على صعيد حصول الدولة العبرية على مزيد من شحنات الأسلحة الأميركية بعد محادثاته مع مسؤولين كبار في واشنطن.

15:30

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أفاد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يوم الأربعاء، بإحراز "تقدم ملحوظ، على صعيد حصول الدولة العبرية على مزيد من شحنات الأسلحة الأميركية بعد محادثاته مع مسؤولين كبار في واشنطن.

الأسد لمندوب بوتين: سوريا منفتحة على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة مع تركيا
15:13

الأسد لمندوب بوتين: سوريا منفتحة على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة مع تركيا

أكد الرئيس السوري بشار الأسد انفتاح سوريا على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين سوريا وتركيا والمستندة إلى سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها من جهة، ومحاربة كل أشكال الإرهاب وتنظيماته من جهة أخرى، مشدداً على أن تلك المبادرات تعكس إرادة الدول المعنية بها لإحلال الاستقرار في سوريا والمنطقة عموماً.

15:13

الأسد لمندوب بوتين: سوريا منفتحة على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة مع تركيا

أكد الرئيس السوري بشار الأسد انفتاح سوريا على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين سوريا وتركيا والمستندة إلى سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها من جهة، ومحاربة كل أشكال الإرهاب وتنظيماته من جهة أخرى، مشدداً على أن تلك المبادرات تعكس إرادة الدول المعنية بها لإحلال الاستقرار في سوريا والمنطقة عموماً.

نتنياهو يزور الحدود الشمالية لمتابعة مناورة "رأس الحربة"
14:19

نتنياهو يزور الحدود الشمالية لمتابعة مناورة "رأس الحربة"

انتقل رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى الشمال للوقوف على مناورة تشكيل "رأس الحربة" في المنطقة.

14:19

نتنياهو يزور الحدود الشمالية لمتابعة مناورة "رأس الحربة"

انتقل رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى الشمال للوقوف على مناورة تشكيل "رأس الحربة" في المنطقة.

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