رويترز: دبابة تقصف مدخل القصر الوطني في بوليفيا وجنود يدخلون المبنى

أفاد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يوم الأربعاء، بإحراز "تقدم ملحوظ، على صعيد حصول الدولة العبرية على مزيد من شحنات الأسلحة الأميركية بعد محادثاته مع مسؤولين كبار في واشنطن.
أكد الرئيس السوري بشار الأسد انفتاح سوريا على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين سوريا وتركيا والمستندة إلى سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها من جهة، ومحاربة كل أشكال الإرهاب وتنظيماته من جهة أخرى، مشدداً على أن تلك المبادرات تعكس إرادة الدول المعنية بها لإحلال الاستقرار في سوريا والمنطقة عموماً.
انتقل رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى الشمال للوقوف على مناورة تشكيل "رأس الحربة" في المنطقة.