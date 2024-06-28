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عربي و دولي

انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

2024-06-28 | 01:53
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انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

انطلقت صباح اليوم الجمعة الانتخابات الإيرانية، حيث يصوت الإيرانيون لاختيار خليفة للرئيس الإيراني الراحل ابراهيم رئيسي، الذي قضى بحادث تحطم مروحيته الشهر الماضي.

قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي للتلفزيون الرسمي إن الإيرانيين بدأوا اليوم الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد بعد وفاة الرئيس السابق.

ودُعي حوالى 61 مليون ناخب للتوّجه إلى صناديق الاقتراع الموزّعة على 58 ألفاً و640 مركزاً انتخابياً تنتشر في سائر أنحاء البلد الشاسع الممتدّ من بحر قزوين شمالاً إلى الخليج جنوباً.

وتحظى هذه الانتخابات بمتابعة دقيقة في الخارج، إذ إنّ إيران، القوة الوازنة في الشرق الأوسط، هي في قلب الكثير من الأزمات الجيوسياسية، من الحرب المستعرة في غزة إلى الملف النووي الذي يشكّل منذ سنوات عدة مصدر خلاف بين الجمهورية الإسلامية والغرب.

ويتنافس في هذه الانتخابات أربعة مرشحين، جميعهم رجال في الخمسينيات أو الستينات من العمر:

1. مصطفى بور محمدي

2. مسعود بزشكيان

3. سعيد جليلي

4. محمد باقر قاليباف

وإذا لم يحصل أيّ من هؤلاء المرشّحين على الغالبية المطلقة من الأصوات، تُجرى جولة ثانية في الخامس من يوليو/تموز، وهو أمر لم يحدث إلا مرة واحدة في 2005، منذ قيام الجمهورية الإسلامية قبل 45 عاماً.

دعوة تأتي في وقت تتخوف طهران من تكرار سيناريو ما جرى خلال الانتخابات النيابية الماضية حيث كانت نسبة المشاركة منخفضة بشكل قياسي لا سيما أن أغلب المرشحين هم من المحافظين المتشددين باستثناء مرشح إصلاحي واحد هو مسعود بزشكيان

ويُتوقع صدور أولى التقديرات لنتيجة التصويت السبت على أن تصدر النتائج الرسمية في موعد أقصاه الأحد.

انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

عربي و دولي

إيران

الانتخابات الايرانية

اقتراع

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