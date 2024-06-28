آيزنكوت: نتنياهو فاشل ومن غير المناسب أن يستمر في منصبه

وشدد على ان "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو فاشل وفي غياب القرارات قد يقود إسرائيل إلى مناطق خطيرة مثل السيطرة الدائمة على غزة"، معتبرا ان "على كل الذين أخفقوا في صد هجوم 7 تشرين الاول العودة لمنازلهم من قائد الفرقة إلى رئيس الوزراء".

ورأى آيزنكوت أن "من غير المناسب أن يستمر نتنياهو في منصبه بعد 7 تشرين الاول".